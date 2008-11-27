В Севастополе выявлено 11 нелегальных пунктов обмена валюты

В Севастополе милиция за три дня выявила 11 нелегальных пунктов обмена валюты, изъяла более 40 тыс. грн. и более 5 тыс. долл. США.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в городе Севастополе.

По информации милиции города, за этот же период проверено 8 легальных пунктов обмена валют, и в каждом из них выявлены нарушения соответствующих постановлений Национального банка Украины.

В рамках проверки в пункт обмена валюты заходил сотрудник милиции и сдавал доллары. После чего подходил еще один сотрудник и просил продать ему 100-200 долларов. Практически во всех официальных пунктах он получал отказ со ссылкой кассира на отсутствие такой валюты. И только после настойчивых просьб сотрудника продать ему иностранную валюту, некоторые кассиры соглашались, но осуществляли продажу по очень завышенному курсу, сообщили в отделе.

По информации УМВД, факты таких нарушений фиксировалось сотрудниками милиции с помощью видеосъемки, все эти документы лягут в основу представления, которое будет направлено в Нацбанк Украины. Проверки будут продолжены.