НБУ отменил ограничения на куплю-продажу валюты

Национальный банк Украины принял решение об отмене ограничений на наличном валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя НБУ Александр САВЧЕНКО.

«Решение принято, оно должно быть сейчас оформлено, сегодня, надеюсь, доведено до банков», - сказал А.САВЧЕНКО.

Он уточнил, что отменяется верхняя граница продажи наличной валюты от официального курса на уровне 1,5%, а также отменяется максимальная маржа на уровне 3%.

По словам А.САВЧЕНКО, в НБУ надеются, что такие действия регулятора вынудят коммерческие банки отменить комиссионные при продаже валют.