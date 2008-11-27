НБУ «отпустил» гривню

Национальный банк Украины принял решение об отмене ограничений на наличном валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя НБУ Александр Савченко 27 ноября журналистам.

«Решение принято, оно должно быть сейчас оформлено, сегодня, надеюсь, доведено до банков», - сказал А.Савченко.

Он уточнил, что отменяется верхняя граница продажи наличной валюты от официального курса на уровне 1,5%, а также отменяется максимальная маржа на уровне 3%.

По словам А.Савченко, в НБУ надеются, что такие действия регулятора вынудят коммерческие банки отменить комиссионные при продаже валют.

Напомним, Нацбанк своим постановлением №319 от 11 октября 2008 года запретил кредитовать в валюте импортеров, которые не имеют источников валютной выручки. Кроме того, Нацбанк не разрешил финучреждениям выполнять клиентские заявки о покупке валюты для досрочного выполнения их обязательств и расчетов с нерезидентами за товары и услуги без их физического ввоза на территорию страны.

В частности, согласно подпункту 4.4 пункта 4, определено, что покупка, обмен иностранной валюты с целью проведения расчетов с нерезидентами за импорт продукции (работ, услуг, прав интеллектуальной собственности), который осуществляется без ввоза этой продукции на территорию Украины, будет квалифицироваться как нарушение правил валютного регулирования и валютного контроля.