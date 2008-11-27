Банк Китая снизил базовую ставку по кредитам
10:03, 27 ноября 2008Финансы
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Это 4-е снижение за последние 10 недель
Народный Банк Китая (НРБ) объявил в среду о снижении с 27 ноября 2008 года базовой ставки по годовым кредитам до 5.58% с 6.66%. Об этом сообщило агентство AK&M со ссылкой на Xin Hua.
Ставка по депозитам понижена до 2.52% с 3.6%.
НРБ считает, что данная мера необходима, чтобы обеспечить стабильный рост экономики страны.
Таким образом, нынешнее снижение базовой ставки - четвертое за последние 10 недель. Кроме того, оно является самым значительным за 11 лет.
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