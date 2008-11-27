Банк Китая снизил базовую ставку по кредитам

Народный Банк Китая (НРБ) объявил в среду о снижении с 27 ноября 2008 года базовой ставки по годовым кредитам до 5.58% с 6.66%. Об этом сообщило агентство AK&M со ссылкой на Xin Hua.

Ставка по депозитам понижена до 2.52% с 3.6%.

НРБ считает, что данная мера необходима, чтобы обеспечить стабильный рост экономики страны.

Таким образом, нынешнее снижение базовой ставки - четвертое за последние 10 недель. Кроме того, оно является самым значительным за 11 лет.