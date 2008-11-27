Банк Японии снизил ставку до 0,3%

Банк Японии на заседании в конце октября впервые за семь лет сократил ключевую ставку, понизив ее до 0,30 процента годовых с 0,50 процента годовых, присоединившись к усилиям мировых центробанков по борьбе с кризисом, однако решение было принято не единогласно, сообщает Рейтер.

Об этом свидетельствует протокол заседания ЦБ от 31 октября 2008 года, опубликованный в четверг.

Член Управляющего совета Банка Японии Ацуси Мицуно высказался против снижения ключевой ставки, полагая, что во время кризиса на финансовых рынках последствия подобных мер для экономики непредсказуемы.

Его коллеги Хидетоси Камезаки, Сейджи Накамура и Мияко Суда предложили более радикальное снижение ставки: до 0,25 процента вместо итоговых 0,3 процента, однако пятеро членов Совета управляющих проголосовал против такой инициативы, показал протокол заседания.

В итоге решение снизить ставку было принято вопреки мнению четырех членов Совета - Мицуно, Камзаки, Накамура и Суда. Решающим стал голос главы ЦБ Масааки Сиракава.

Банк Японии на заседании 20-21 ноября решил оставить ставку на уровне 0,3 процента.

Совет управляющих Банка Японии обычно состоит из девяти человек. В настоящее время одно место остается вакантным.