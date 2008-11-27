Межбанк открылся котировками 6,95/7,20 грн./долл.

Сегодня в США празднуют День благодарения, в связи с чем торги по американской валюте возможны только на ТОМ’е (от анг. tomorrow (завтра), то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только завтра).

Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись следующими котировками – 6,9500/7,2000, цены на российскую валюту поднялись до 0,2425/0,2550, котировки по евро-гривне ушли вверх – 8,9645/9,2975, сообщает финансовая компания fin.biz.ua .

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2905/07 (среда – 1,2968/70).

В среду Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения 6,7400.