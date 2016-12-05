Референдум в Италии обвалил евро до 20-месячного минимума

Евро упал до 20-месячного минимума после того как премьер-министр Маттео Ренци заявил, что он уйдет в отставку из-за поражения на референдуме, сообщает Вloomberg.

"Единая европейская валюта упала на 1,1% до 1,0548 доллара в 1:36 вечера в Токио после падения на 1,5% до 1,0506 доллара, что стало самым низким показателем с 16 марта 2015 года", - говорится в сообщении.

По данным Reuters, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 0,33%, индекс Dow Jones, который охватывает 30 крупнейших промышленных компаний США, упал на 0,11%.

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Как сообщал УНИАН, еxit polls показали, что жители Италии выступили против масштабной конституционной реформы, предложенной главой правительства Ренци. "Нет" пакету документов сказали 54-58%, "да" - 42-46%.

После появления первых итогов референдума руководство оппозиционной партии "Форца, Италия" заявило, что премьер-министр Маттео Ренци должен выполнить свое обещание и уйти в отставку.

Позднее Ренци сообщил, что планирует в понедельник днем, 5 декабря, собрать заседание правительства, а после него подать президенту страны прошение об отставке.

В ходе выступления перед журналистами он признал итоги референдума, назвав их вполне очевидными.

Он взял на себя полную ответственность за поражение. При этом глава правительства подчеркнул, что противники реформы теперь должны предложить свои варианты выхода из кризиса.

Реформа Ренци предусматривала в том числе ликвидацию одной из палат итальянского парламента с целью улучшения законотворческой деятельности.