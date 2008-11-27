НБУ прогнозирует нулевое сальдо счета текущих операций в 2009 г

Национальный банк Украины прогнозирует нулевое сальдо счета текущих операций платежного баланса по итогам 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя НБУ Александр САВЧЕНКО в ходе конференции Fitch Ratings «Украина в условиях мирового финансового кризиса».

«Снижение цен на топливо, умеренное увеличение цен на газ приведут курс к нулевому или немного дефицитному сальдо текущего счета на уровне 1-2%», - сказал А.САВЧЕНКО.

По его информации, в следующем году необходимо будет погасить корпоративные и банковские обязательства на уровне 30 млрд. долларов. В НБУ считают, что резервов Нацбанка и финансовой помощи международных финансовых организаций будет достаточным для того, чтобы погасить эти обязательства. Кроме того, не исключено даже, что сложившийся курс национальной валюты, а также меры, принимаемые НБУ, такие как ограничение валютного кредитования, которое стимулирует бытовой импорт, приведут к тому, что сальдо текущего счета может быть и позитивным. В случае его небольшого дефицита, по расчетам НБУ, - если объем прямых иностранных инвестиций будет на уровне 5 млрд. долларов при прогнозируемых 8-9 млрд. долларов, - этих средств будет достаточно, чтобы покрыть небольшой дефицит текущего счета.

Кроме того, среди позитивов А.САВЧЕНКО назвал то, что в Украине достаточный уровень банков с иностранным капиталом, материнские структуры которых предоставляют своим «дочкам» средства и пролонгируют ранее выданные займы.

«Балансово Украина не имеет рисков, как на уровне корпораций, так и на уровне государства. На два-три года мы обеспечены валютными ресурсами», - резюмировал А.САВЧЕНКО.

По информации НБУ, до конца текущего года корпоративный и банковский сектор должны погасить внешние обязательства в объеме 5 млрд. долларов.