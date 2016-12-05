Совет НБУ 21 декабря рассмотрит денежно-кредитную политику на 2017 год

Правление Национального банка Украины представило совету регулятора предложения к Основным принципам денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу, которые совет планирует рассмотреть на своем заседании 21 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

Как отмечается в представленном проекте, среднесрочная цель по инфляции установлена на уровне 5%, в том числе по итогам 2017 года инфляция снизится до 8%, 2018 года – до 6%, 2019 и в дальнейшем - 5%.

При этом монетарная политика НБУ будет также направлена и на выполнение таких целей, как наращивание и поддержка достаточного уровня международных резервов, а также выполнение других критериев программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Национальный банк планирует достигать целей по инфляции в первую очередь путем изменения ключевой процентной ставки денежно-кредитной политики, роль которой будет играть учетная ставка.

Среди основных принципов денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу регулятор выделил безоговорочную приоритетность достижения и поддержки ценовой стабильности, режим плавающего обменного курса, перспективный характер принятия решений, прозрачность деятельности и институциональная, финансовая и операционная независимость Национального банка.

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Также сообщается, что Нацбанк намерен привлечь широкие круги экспертного, банковского, бизнес и медиа сообщества, а также общественности в целом к обсуждению Основных принципов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 28 октября шестой месяц подряд снизил учетную ставку, установив ее на уровне 14% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 2,8%, к октябрю 2015 года - до 12,4%. С начала года, в январе-октябре, потребительские цены в Украине выросли на 9,4%.

Национальный банк нацелен к 2020 году снизить уровень денежной базы к ВВП до 7,5% с 15,6% на конец 2015 года. Объем денежной базы в Украине в январе-октябре на 18,645 миллиарда гривень, или на 5,5% - до 354,644 миллиарда гривень.