Fitch прогнозирует падение ВВП Украины в 2009 г до минус 3,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение роста ВВП в Украине по итогам 2009 года на уровне -3,5% (номинальный ВВП 148,7 млрд. долл.), по итогам 2008 года рост ВВП составит 4,5% (168,5 млрд. долл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор в суверенной аналитической группе Fitch Эндрю КОХУН в ходе конференции Fitch Ratings «Украина в условиях мирового финансового кризиса».

Кроме того, Fitch прогнозирует среднегодовой уровень инфляции в 2008 году 25%, в 2009 – 17,5%.

Средний курс гривни по отношению к американскому доллару в 2008 году будет на уровне 5,5 грн./дол., в 2009 году - 7,3 грн./долл.

Госдолг Украины прогнозируется на уровне 13,1% ВВП в 2008 году, в 2009 – 28,5% ВВП.

Дефицит бюджета в 2008 году ожидается на уровне 1%, в 2009 прогнозируется бездефицитный бюджет.

По прогнозам Fitch, сальдо текущего счета платежного баланса Украины в 2008 году будет на уровне -7% от ВВП, в 2009 году -3% от ВВП. Внешний долг страны по итогам текущего года прогнозируется на уровне 67,3% ВВП, в 2009 – 84,6%.

Fitch прогнозирует, что уровень золотовалютных резервов Украины по итогам 2008 года составит 38,4 млрд. долл., в 2009 году – 36,4 млрд. долл.