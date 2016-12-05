ПриватБанк открыл праздничную распродажу билетов во Львов

В декабре украинцы смогут путешествовать во Львов всего за 100 гривень, если примут участие в новой акции ПриватБанка и MasterCard. Купить акционный билет можно с помощью смартфона в мобильном банке Privat24, а оплатить – банковской картой MasterCard.

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Чтобы съездить во Львов за 100 гривень, нужно запустить на своем мобильном приложение Privat24 (доступно бесплатно всем владельцам Android- и iOS-девайсов), зайти в раздел "Билеты", выбрать станцию прибытия "Львов-Пассажирский" и найти рейсы с акционной стоимостью билета 100 гривень. Акционные билеты будет видно сразу же при покупке, в момент выбора места в вагоне.

ПриватБанк первым из украинских банков начал продажу электронных билетов в 2014 году, сейчас ежедневно через ПриватБанк украинцы покупают более 20 тысяч железнодорожных билетов.

Купить электронный билет на поезд, самолет, автобус, футбольный матч, культурные мероприятия можно за пару минут в Интернет-банке Приват24, на специальном сайте bilet.pb.ua, через терминалы самообслуживания и в отделениях банка. Также в банке работает круглосуточный сервис продажи проездных документов по короткому мобильному номеру 3700. Электронные железнодорожные билеты не нужно обменивать в кассах на обычные.