Меркель: политика “дешевых денег” приведет к новому кризису

Канцлер Германии Ангела Меркель критикует правительства США и других стран за то, что они сделали "дешевые деньги" главным инструментом экономического управления, тем самым посеяв семена нового кризиса, сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

"Двигателем нынешнего кризиса были чрезмерно дешевые деньги в США", сказала Меркель в германском парламенте. "Я глубоко обеспокоена тем, не усиливаем ли мы ту же тенденцию теми мерами, которые сейчас предпринимаются в США и других странах, и не столкнемся ли мы в результате с точно таким же кризисом через пять лет".

Ранее в адрес Германии звучали призывы усилить фискальную поддержку экономики, но правительство Меркель воздерживается от таких мер, как стимулирование спроса за счет растущего государственного долга. Канцлер опасается, что дополнительные доходы еще более повысят уровень частных сбережений, который и так высок в Германии. На фискальное стимулирование в ближайшие два года правительство выделило всего 12 млрд. евро.

Вчера в парламенте Меркель заявила, что эти скромные меры являются "соразмерными и пропорциональными" положению экономики.

Заявление Меркель сделано в тот момент, когда Европейский союз предложил свой план экономического стимулирования стоимостью в 200 млрд. евро, нацеленный на использование налоговых инструментов и инфраструктуры, чтобы избежать углубления рецессии. Предполагается, что 170 млрд. евро предоставят государства-члены Евросоюза, а оставшиеся 30 млрд. евро - Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк. План немедленно вызвал сомнения со стороны политиков и экономистов, смогут ли и захотят ли члены ЕС его профинансировать.

В Германии боятся слишком большого дефицита госбюджета. Отдельные политики в Берлине опасаются, что это ляжет на плечи следующих поколений. Они считают эту меру малоэффективной еще и потому, что многие в ФРГ не платят налоги, и до них снижение НДС не дойдет.

В ФРГ также боятся, что маастрихтские критерии стабильности валюты евро будут размыты, если все страны Евросоюза одновременно влезут в слишком большие госдолги.

Бывший премьер-министр Дании Поль Нирап Расмуссен, который возглавляет Социалистическую партию в Европейском парламенте, заявил: "Ангела Меркель и другие консервативные лидеры, такие как Берлускони, вполне могут сорвать этот план, отказавшись сделать необходимые государственные инвестиции".

26 ноября Еврокомиссия призвала 27 стран, входящих в ЕС, мобилизовать на ближайшие два года не один, как предполагалось раньше, а 1,5% ВВП, что в общей сложности должно дать сумму в 170 миллиардов евро.