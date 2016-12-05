Нацбанк обнаружил в Киеве 32 незаконных обменных пункта

Национальный банк Украины в ходе проверок пунктов обмена валют в октябре обнаружил в Киеве 32 незаконных пункта.

Как сообщается на сайте регулятора, незаконные обменники обнаружены по ул. Р. Окипной, Миропольской, Большой Васильковской, Гагарина, на Оболонском проспекте, проспекте Палладина, проспекте Петра Григоренко, ул. Анны Ахматовой, проспекте Победы, бул. Леси Украинки, ул. Андрея Малышко, проспекте Науки, Голосеевском проспекте, ул. Изюмской, Академика Заболотного, Братиславской, Декабристов, Днепровской набережной, на проспекте Бажана и проспекте Воссоединения. Фото соответствующих пунктов обнародованы на сайте НБУ.

Как отмечается в сообщении, Нацбанк не является органом, уполномоченным бороться с незаконными обменными пунктами, поскольку это входит в компетенцию Министерства внутренних дел, Службы безопасности и Государственной фискальной службы Украины, в связи с чем регулятор проинформировал эти структуры о выявленных незаконных обменниках.

Нацбанк подчеркнул, что главной причиной развития данного рынка является 2%-ный сбор в Пенсионный фонд с валютообменных операций. Поскольку нелегальные обменные пункты не взимают с покупателей такой сбор, валюта в данных пунктах продается дешевле, чем в официальных. При этом регулятор отметил, что надеется на отмену сбора Верховной Радой Украины.

Также сообщается, что с декабря Нацбанк будет регулярно информировать о выявленных нелегальных обменных пунктах на своем официальном сайте.

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Как сообщал УНИАН, обязательный пенсионный сбор с покупки валюты в наличной и безналичной формах по ставке 0,5% был введен для юридических и физических лиц в 2014 году Законом Украины "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине".

В начале 2015 года Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" ставка сбора была повышена до 2%, при этом юридические лица и операции по безналичной покупке валюты были освобождены от уплаты сбора.

По оценкам экспертов, существование сбора провоцирует рост теневого валютного рынка, оборот которого уже достиг 1 миллиарда долларов ежемесячно, что создает дополнительное девальвационное давление на гривню и усложняет механизм функционирования официального валютного рынка в стране.

В июне группа депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, предлагающий отменить уплату пенсионного сбора с покупки наличной валюты физическими лицами и паспортизацию валютообменных операций (№4741).