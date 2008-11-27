Белорусский рубль откатился к отметке двухлетней давности

Национальный банк Белоруссии (НББ) установил на 27 ноября обменный курс белорусского рубля к доллару на максимально низкой отметке за последние два года - 2156 белорусских рублей за доллар, сообщает РИА Новости.

В обменных пунктах операции производятся с маржой не более 2% в соответствии с установленными правилами.

Предыдущий минимум белорусского рубля к доллару был зафиксирован в декабре 2007 года - 2154 белорусских рубля за доллар.

Наиболее высокие темпы девальвации отмечены в ноябре текущего года - на 1,75% с начала месяца

8 августа отмечалось максимально высокое значение курса за последние 2 года (2111 белорусских рублей за доллар).

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2008 год НББ допускает максимально возможную девальвацию курса белорусского рубля в пределах 2,5% до 2204 рублей за доллар. На 2009 год НББ допускает девальвацию в пределах 5%-10%.