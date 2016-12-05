Местные бюджеты с начала года выполнены на более чем 100% - Гройсман

Местные бюджеты в Украине за 11 месяцев текущего года выполнены более чем на 100%, а дополнительный ресурс, привлеченный в регионы в результате процесса децентрализации, превышает 40 миллиардов гривень.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая первый Международный конгресс мэров.

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"За 11 месяцев более 100% выполнения планов по местным бюджетам, - сказал глава правительства. - Дополнительный ресурс - 44 миллиарда гривень. Это реальные инвестиции, которые мы можем направлять на все сферы жизни и модернизировать наши города".

Ранее Гройсман подчеркнул, что процесс децентрализации будет продолжен и в 2017 году. Однако наряду с ростом возможностей вырастет и ответственность местных властей, в первую очередь перед общественностью.