Гривня снова опустилась ниже 26 за доллар

В понедельник, 5 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,08/26,13 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7856/27,8362 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4007/0,4019 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,1345 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 236 сделок на сумму 131,9 млн долл.