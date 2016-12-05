Гривня снова опустилась ниже 26 за доллар
13:21, 05 декабря 2016Финансы
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Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,08/26,13 грн/долл.
Иллюстрация REUTERS
В понедельник, 5 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,08/26,13 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7856/27,8362 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4007/0,4019 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,1345 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 236 сделок на сумму 131,9 млн долл.
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