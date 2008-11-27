Гривня укрепится в середине 2009 года

Заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО прогнозирует, что гривня начнет укрепляться в середине 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе конференции Fitch Ratings "Украина в условиях мирового финансового кризиса".

«Я прогнозирую, что гривня начнет укрепляться в середине 2009 года», – сказал А.САВЧЕНКО. По его словам, сложившийся на сегодня курс гривни является оценкой бизнеса и граждан возможности Национального банка, правительства и власти противостоять вызовам мирового финансового кризиса. На сегодня эта оценка выражается в курсе национальной валюты на уровне 6,5-7 грн./долл.

При этом А.САВЧЕНКО выразил убеждение, что этот уровень станет точкой равновесия на рынке и падение гривни на этом остановится. По его мнению, сегодня на курс гривни влияют как внутренние, так и внешние факторы. В числе внутренних факторов он назвал политическую нестабильность и повышенный спрос на иностранную валюту, в числе внешних – дефицит американского доллара во всем мире.

По словам А.САВЧЕНКО, Нацбанк в ближайшее время не намерен прибегать к административному регулированию в виде введения обязательной продажи валютной выручки. «Это будет последним шагом – шагом отчаяния», – сказал он.

При этом заместитель председателя Нацбанка выразил надежду, что уже в первом квартале 2009 года дефицит долларов в мире снизится, а одним из позитивных факторов будет снижение инфляции в Украине. В НБУ девальвацию гривни на уровне 30-35% называют соответствующей уровню девальвации других национальных валют.