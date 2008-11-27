Гривня на «диете»
За год, согласно официальному курсу НБУ, гривня подешевела по отношению ко всем основным валютам…
За полный год (сегодняшний день к 27 ноября 2007 года) по официальному курсу НБУ гривня подешевела по отношению ко всем основным валютам: по отношению к евро на 16% (или на 1,22 грн.); к доллару – на 33,4% (или на 1,69 грн.); к российскому рублю – на 18,8% (или на 39 коп.).
По сравнению с началом года (курс на 29 декабря 2007 г.) гривня подешевела по отношению к евро на 17,5% (или на 1,30 грн.); к доллару – на 33,4% (или на 1,69 грн.); к российскому рублю – на 20% (или на 40 коп.).
Если сравнивать официальный курс нынешний с курсом на 1 июля с.г., наиболее существенно гривня подешевела к доллару - на 39% (или на 1,89 грн.), по отношению к евро – на 14% (на 1,08 грн.); по отношению к рублю – на 19,4% (на 40 коп.). Напомним, именно летом Нацбанк проводил политику ревальвации гривни, отказавшись от привычного 5,05 грн. за доллар.
За ноябрь с.г. (в сравнении с 31 октября с.г.) официальный курс гривни снизился практически ко всем основным валютам одинаково: по отношению к евро на 16% (или на 1,21 грн.); к доллару – на 17% (или на 98 коп. ); к российскому рублю – на 13,3% (или на 29 коп.).
Если сравнивать курсы коммерческих банков, то «похудение» гривни еще более заметно. К примеру, сегодня наличный курс пары гривня-доллар в комбанках на уровне 6,75/6,84 грн./долл.
Отметим, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в октябре к октябрю 2007 года составила 23,2%, а с начала текущего года (за январь-октябрь 2008 года (к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 18%.
При этом 26 ноября первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак высказал мнение, что реальный курс доллара составляет 6-6,5 грн.
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Изменение официального курса гривни к основным валютам в сравнении с курсом, установленным НБУ на 27 ноября 2008 года с предыдущими периодами.
Официальный курс НБУ на 27 ноября 2008 года:
100 USD США – 674.1800 грн.
100 EUR – 872.0518 грн.
10 RUR – 2.4644 грн.
|Валюта
|27.11.2007
курс/изменение
|29.12.2007
курс/изменение
|01.07.2008
курс/изменение
|31.10.2008
курс/изменение
|100 Евро
|749,6 грн. / ↓16,3%
|741,9 / ↓ 17,5%
|763,6 / ↓ 14%
|750,8 / ↓ 16%
|100 долларов США
|505,0 грн. / ↓ 33,5%
|505,0 грн./↓ 33,5%
|484,8 / ↓ 39%
|576,0 / ↓17%
|10 российских рублей
|2,07 грн. / ↓ 18,8%
|2,05 грн. / ↓ 20%
|2,06 / ↓19,4%
|2,17 / ↓ 13,3%