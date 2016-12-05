Нацбанк для поддержки гривни выйдет на рынок с продажей долларов

Национальный банк Украины сегодня, 5 декабря, проведет валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни объемом до 30 млн долл.

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Согласно данным на сайте регулятора, последний раз Нацбанк проводил аукцион по продаже валюты более двух недель назад, 16 ноября, после чего провел 4 аукциона по покупке валюты.

Согласно анонсу сегодняшнего аукциона, заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:30.

Справка УНИАН. Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 5 декабря, к 11:00 установились на уровне 26,05/26,15 грн/долл.

Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 26,05 грн/долл.