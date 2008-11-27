Кинах предлагает децентрализовать бюджетную политику
13:34, 27 ноября 2008Финансы
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Преимущество - местным бюджетам
Председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ предлагает децентрализовать бюджетную политику.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.
По его словам, часть поступлений в центральный бюджет должна составлять 20-25%, остальные поступления необходимо направлять в местные бюджеты.
“Я за то, чтобы должностные полномочия были подкреплены финансовыми и материальными ресурсами”, - сказал он.
Такое же мнение высказал мэр Львова Андрей САДОВЫЙ.
Он утверждает, что налоговики в регионах основное внимание уделяют централизованным сборам и налогам, а не местным. Он также предлагает 50% налога на прибыль оставлять в местных бюджетах.
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