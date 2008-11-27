Председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ предлагает децентрализовать бюджетную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По его словам, часть поступлений в центральный бюджет должна составлять 20-25%, остальные поступления необходимо направлять в местные бюджеты.

“Я за то, чтобы должностные полномочия были подкреплены финансовыми и материальными ресурсами”, - сказал он.

Такое же мнение высказал мэр Львова Андрей САДОВЫЙ.

Он утверждает, что налоговики в регионах основное внимание уделяют централизованным сборам и налогам, а не местным. Он также предлагает 50% налога на прибыль оставлять в местных бюджетах.