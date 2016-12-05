Ликвидацию банка "Золотые ворота" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, как и год назад, продлил ликвидацию банка «Золотые ворота» на 1 год – до 4 декабря 2017 года включительно.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидатором банка на этот период остается Валерий Ермак.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Золотые ворота» в декабре 2014 года.

Банк «Золотые ворота» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов.

По информации НБУ, основными собственниками банка были Яков Кузнецов, Вадим Вишневский и Евгений Черняк.