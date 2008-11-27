Китай инвестирует в 2009 г в экономику 2,64 трлн долл

Китай намерен инвестировать в 2009 г в социально значимые проекты 18 трлн юаней (2,64 трлн долл). Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава Госкомитета по делам реформ и развития Чжан Пин.

Как отмечает Прайм-ТАСС, эта сумма значительно превосходит уровень 2007 г (13 трлн юаней) и предполагаемый показатель 2008 г (16 трлн юаней).

Чжан Пин отметил, что общий пакет инвестиций, которые китайское правительство направит на стимулирование экономического развития страны, будет подразделен на семь частей. 1,8 трлн юаней (264 млрд долл) будет предназначаться на крупные инфраструктурные проекты, такие, как прокладка новых и реконструкция старых железных дорог, шоссе, строительство аэропортов и т.д. Еще 1 трлн юаней предполагается направить на восстановление районов, наиболее пострадавших от разрушительного землетрясения 12 мая. Остальные средства из этого пакета планируется израсходовать на жилищное строительство, социальную поддержку и инфраструктурное развитие деревни, сферу медицины и культуры, сказал Чжан Пин. Он признал, что негативное воздействие мирового финансового кризиса на Китай "постоянно углубляется".