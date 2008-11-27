Шлапак предлагает отменить валютные аукционы

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК критикует действия НБУ на валютном рынке и предлагает отменить валютные аукционы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Ситуация на валютном рынке заостряется, и причиной этого является ажиотажный спрос на иностранную валюту, а также не всегда адекватные и эффективные действия Национального банка», - сказал А.ШЛАПАК, добавив, что доллар США существенно переоценен в Украине в результате несбалансированности спроса на него и предложения.

«В последнее время средний объем спроса на доллар США на межбанковском валютном рынке составляет более 1 млрд. долларов, что втрое превышает среднедневной спрос, который существовал в течение всего 2008 года. В среднем, в этом году 350 млн. долларов в день хватало и на обслуживание валютных кредитов, и на валютообменные операции, и на оплату импортных контрактов. Приток валюты был на 100-150 млн. долларов в день больше, что позволило Национальному банку увеличить за то время золотовалютные резервы более чем на 6 млрд. долларов. Начиная с октября, объемы импорта снизились на 21%, объем валютных кредитов тоже не вырос, но объемы купли иностранной валюты только растут», - отмечает первый заместитель главы СП.

По словам А.ШЛАПАКА, не нужно быть большим экономистом для того, чтобы понять - на рынке сегодня властвуют спекулятивные операции. «Появилось поражающее количество «лжеимпортеров», среди которых одни пытаются под фальсифицированные контракты вывезти валюту и через полгода продать ее по более высокому курсу, другие - находят выгодную возможность под валом спроса оплатить сомнительные контракты для финансирования контрабанды и «серого» импорта».

А.ШЛАПАК убежден, что особую обеспокоенность вызывает также то, что нередко средства, предоставленные банку как рефинансирование для поддержки ликвидности, использовались для приобретения валюты.

«Президент Украины неоднократно указывал Национальному банку на эти проблемы и требовал решительных действий. Ведь главное задание Национального банка - не зажимать гривню, доведя этим ставки на межбанковском рынке до 100% годовых, а точечно бороться со спекулятивным спросом - и для этого у него есть все инструменты. Вместо этого регулятор вводит инструменты, которые, по моему личному мнению, ухудшают ситуацию», - отметил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины.

По его словам, «в очередной раз устроен «монетарный голод», также, по моему мнению, большой ошибкой является такой придуманный Национальным банком инструмент как валютные аукционы. Принимать участие в них может кто угодно, с заявками на любые потребности. Заявки удовлетворяются в первую очередь для тех, кто предлагает более высокий курс купли».

Следовательно, в первую очередь доступ к валюте получает тот, кому все равно, по какому курсу ее купить, - «серые» и «черные» импортеры и валютные спекулянты. Сам механизм аукциона толкает курс вверх.

«Считаю, что аукционы должны быть отменены, вместо этого необходимо срочно ввести механизм детального анализа каждой заявки на куплю валюты", - заявляет А.ШЛАПАК.

"Национальный банк должен принципиально отнестись к этому вопросу, создать рабочую группу, с включением в ее состав представителей крупнейших банков, специалистов таможни, Госфинмониторинга, и обеспечивать удовлетворение всех заявок, которые пройдут контроль этой группы", - утверждает А.ШЛАПАК.

«Валютные спекулянты, «черные» импортеры должны быть убраны с рынка. Считаю, что в случае употреблении этих мер мы будем иметь курс в пределах 6-6,5 гривен за доллар, который на сегодня является равновесным», - отмечает заместитель главы СП.