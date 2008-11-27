Южная Америка создаст единую валюту

Государства-участники Боливарианской альтернативы для Америк (ALBA) договорились в среду о создании единой валютной зоны, для того чтобы справиться с последствиями мирового финансово-экономического кризиса и ослабить зависимость своих экономик от доллара, передает агентство France Presse.

Такое решение было принято на встрече глав Венесуэлы, Боливии, Никарагуа, Гондураса, Доминики и Эквадора, президент которого присутствовал на совещании в качестве наблюдателя. Именно Рафаэль КОРРЕА, бывший экономист, предложил создать новый банк, общую для стран Латинской Америки систему резервов и региональную денежную систему, начало которой положит электронная валюта.

"Мы не намерены сложа руки ждать, пока Международный валютный фонд и Всемирный банк будут решать наши проблемы", - подчеркнул президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС. Он предложил назвать новую валюту сукре (sucre, от исп. sistema unitario de compensacion regional - единая система региональной компенсации). Напомним, так же называлась валюта Эквадора до перехода на доллар США в 2000 году.

У.ЧАВЕС не исключил, что через некоторое время сукре, которое будет использоваться во взаиморасчетах между государствами-союзниками, может превратиться в реальную валюту.

Точная дата перехода на сукре во взаиморасчетах пока не называется.

Участники встречи также договорились поддержать Эквадор в его решении опротестовать 3,8 миллиарда долларов из своего общего долга. Эта сумма составляет около трети всей задолженности страны, поясняет агентство.

Справка УНИАН. Боливарианская альтернатива для Америк (ALBA) — международная организация, субрегиональное интеграционное объединение. Была создана в 2004 году для содействия торговле и кооперации между социалистическими государствами и противостоянию продвигаемым США зонам свободной торговли.

Инициаторами создания были Уго Чавес и Фидель Кастро.

В ALBA входят следующие страны: Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Доминика, Гондурас (присоединился в 2008 году).