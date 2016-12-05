В поддержку гривни: НБУ продал банкам более 3 миллионов долларов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 5 декабря, продал банкам 3,3 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 14,9 млн долл., а средневзвешенный курс аукциона – 26,0897 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,1345 грн/долл., участники рынка заключили 236 сделок на сумму 131,9 млн долл.