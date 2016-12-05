Количество легально работающих в Украине возросло – Служба занятости

«С начала года количество людей, работающих легально в Украине, увеличилась более чем на 200 тыс. человек. Ситуация с нелегальными трудовыми отношениями в Украине несколько улучшилась, однако до сих пор остается актуальной. Отсутствие надлежаще оформленных трудовых отношений с наемными работниками стимулирует развитие теневой экономики, отнимает у работников возможность в полном объеме получать государственные услуги и грозит работодателям большими штрафами », ― такую общую позицию высказали заместитель Главы Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Сергей Кравченко и Глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега.

«С начала года наблюдается положительная тенденция постепенного роста количества застрахованных лиц. В сентябре 2016 года количество застрахованных лиц, за которых уплачивается единый социальный взнос, возросло на 206 тыс. человек и составила 10,6 млн человек. Рост произошел в 7 регионах, больше всего ― в Запорожской обл. (122,2%), Львовской обл. (118,3%), г. Киеве (114,9%) и Харьковской обл. (114,4%)», ― пояснил журналистам С. Кравченко.

«Если работник работает нелегально, он лишен права на социальное обеспечение в случае временной потери трудоспособности, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. В дальнейшем такой работник теряет большую часть пенсии. Он не имеет гарантий сохранения работы, может быть уволен в любой момент без предупреждения и выходного пособия. Кроме того, отсутствие страховых взносов не даст такому работнику возможности получать государственную помощь в случае потери работы», ― отметил Р. Чернега. По его словам, 1 января 2015 года работодатель должен выполнить два обязательных условия при допуске работника к работе: издать приказ или распоряжение о заключении трудового договора и сообщить Государственную фискальную службу о принятии на работу наемного работника.



Согласно части третьей статьи 41 КУоАП (фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора), предполагается санкции до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, ― а это 17000 грн. Если же в течение года нарушение повторяется, сумма может достичь 34 тыс. грн. С. Кравченко также подчеркнул, что кроме достойной пенсии, больничных и оплачиваемого отпуска, работники, оформленные неофициально, теряют возможность получать услуги службы занятости в полном объеме. А это кроме выплаты пособия по безработице, переобучению на востребованную специальность еще и помощь на открытие собственного дела.В случае если инспектор труда при проверке устанавливает факт невыполнения работодателем указанных условий, к нему придется применить санкции. В соответствии с законодательством штраф за ненадлежащее оформление трудовых отношений может достигать тридцатикратного размера минимальной заработной платы, а это с 1 декабря 2016 года ― 48 000 грн. Такие штрафы предусмотрены статьей 265 КЗоТ Украины за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение в случае: допуска человека к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы как за полный рабочий день, который установленный на предприятии, а также выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

Заместитель Главы ГСЗ отметил, что за 10 месяцев 2016 года за помощью в подборе работников на официальное трудоустройство обратилось более 152 тыс. работодателей. Это на 7000 больше, чем за соответствующий период прошлого года, что свидетельствует о наращивании авторитета и рост доверия к структуре, а также то, что все больше работодателей начинают оформлять трудовые отношения в рамках правового поля. При содействии службы занятости работу получили 655,3 тыс. человек, что на 24 тыс. человек больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом 258 тыс. человек (или почти 40%) трудоустроились в поисковый период до приобретения статуса безработного, что на четверть больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, ― сообщили сегодня в Государственной Службе занятости.