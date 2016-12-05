Неприятные "подарки" налоговой реформы

На этой неделе Верховная Рада может взяться за улучшение инвестиционного климата: недавно зарегистрированный в парламенте и включенный в повестку дня правительственный проект Закона № 5368 о внесении изменений в Налоговый кодекс имеет все шансы быть принятым. Таким образом, бухгалтера и юристы могут получить от законодателей традиционный «подарок под новогоднюю елку» в виде налоговой реформы.

Но что стоит за набившими оскомину обещаниями упрощения условий для ведения бизнеса, уменьшения коррупционных рисков при администрировании налогов и сборов, устранения несогласованности, совершенствования и создания благоприятной среды, - рассмотрим на отдельных положениях проекта.

Налоговый кодекс (последний абзац пп. 201.10) дает возможность отражать в налоговом кредите налоговую накладную, даже если она содержит ошибки в обязательных реквизитах (кроме кода товара согласно УКТВЭД). Конечно, при условии, что такие ошибки не мешают идентифицировать осуществленную операцию.

Бухгалтера и юристы могут получить от законодателей традиционный «подарок под новогоднюю елку» в виде налоговой реформы

Перечень обязательных реквизитов определен пп. 201.1 и на сегодня есть лишь одно законное основание, запрещающее включение суммы НДС по налоговым накладным в налоговый кредит, а именно: отсутствие факта регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных. В случае принятия проекта, количество таких оснований увеличится.

Документом предлагается исключить упомянутую норму пп. 201.10. Таким образом налогоплательщиков фактически лишат возможности учитывать в налоговом кредите налоговые накладные из-за неправильных реквизитов, даже если такие накладные были зарегистрированы в Реестре и получены на товары/услуги, предназначенные для использования в хозяйственной деятельности.

По сути это противоречит общей концепции учета НДС на электронных счетах. Внедрение электронного администрирования НДС, как ожидалось, должно было сделать невозможным формирование фиктивного кредита и получение неправомерного возмещения НДС из бюджета (весь зарегистрированный НДС это оплаченный НДС). Обычно НДС регистрируется продавцом в Едином реестре и автоматически попадает на электронный счет НДС покупателя (как исключение, можно назвать корректировку НДС, и в таких случаях регистрировать может продавец). Таким образом продавец «предоплатит» НДС, чтобы его зарегистрировать и предоставить возможность учесть покупателю. Но при этом, сделав ошибку в одном их обязательных реквизитов, покупатель просто не сможет учесть такой НДС. Возникает риторический вопрос: зачем тогда система электронного администрирования? И как поступать покупателю, если НДС кредит «зашел» на электронный счет, но при этом такую НН нельзя учитывать в налоговой декларации, ввиду чего будет разрыв между счетом СЕА и декларацией НДС?

Учитывая такую ситуацию, можно прогнозировать, что в связи с предлагаемыми изменениями администрирование НДС вряд ли упростится. Скорее это даже шаг назад в вопросе учета налоговых накладных для целей налогообложения. Ведь фискальные органы получают отличный инструмент манипулирования и скорее всего будут исключать из налогового кредита налоговые накладные с ошибками в реквизитах, даже если это не помешает идентифицировать осуществлённую операцию.

Еще одно «улучшение» предусмотрено для налоговых накладных по услугам. Так в качестве обязательного реквизита может появиться код по Государственному классификатору продукции и услуг, такой себе код УКТ ВЭД, только для услуг. Такая норма также предусмотрена проектом. Однако за такое «улучшение» бухгалтера вряд ли скажут Верховной Раде спасибо. А если посмотреть на это предложение в связке с введением обязательных реквизитов, как критерия признания налоговых накладных в налоговом учете, то становится совсем грустно.

Можно прогнозировать, что в связи с предлагаемыми изменениями в Налоговый кодекс администрирование НДС вряд ли упростится

Кроме того, контролирующим органам собираются предоставить возможность останавливать в автоматическом режиме, но без четкого перечня оснований, регистрацию налоговых накладных в едином реестре налоговых накладных. Для того, чтобы отстоять свое право на регистрацию налоговой накладной или расчета корректировки (даже если у тебя положительное значение на электронном счете НДС), налогоплательщику придется пройти достаточно длительную административную процедуру отмены решения налогового органа. А ведь это также может стать мощным фактором для коррупции.

Справедливости ради, стоить заметить и положительные стороны грядущей налоговой реформы. Налоговая накладная, зарегистрированная в Едином реестре, не будет требовать никакого дополнительного подтверждения для включения в налоговый кредит. Осталось лишь понять, что конкретно подразумевается под «дополнительным подтверждением» и как эта норма будет работать относительно обязательных реквизитов. Да и действовать она начнет действовать лишь в июле 2017 года, конечно, если не будет отменена следующей налоговой реформой.

Марина Томаш, советник АО «Спенсер и Кауфманн»