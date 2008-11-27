Индекс деловых настроений в еврозоне снизился

Индекс деловых настроений в странах зоны обращения единой европейской валюты (евро) в ноябре 2008 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 5,1 пункта и составил 74,9 пункта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные, опубликованные сегодня в докладе Еврокомиссии.

Это самое низкое значение индекса деловых настроений в странах зоны евро за последние 15 лет. Аналитики ожидали, что данный показатель в ноябре с.г. составит 78,6 пункта.

При этом индекс деловых настроений в 27 странах Евросоюза в ноябре с.г. понизился на 6,7 пункта - до 70,5 пункта. Это самый низкий уровень показателя с января 1985 г.

Наиболее значительное снижение индекса деловых настроений в ноябре 2008 г. наблюдалось в Великобритании (8,8 пункта), Польше (7 пунктов), Германии (6,3 пункта) и Нидерландах (5,4 пункта).