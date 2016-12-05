Международные резервы Украины за год выросли на 16% - НБУ

Международные резервы Украины на 1 декабря 2016 года составили 15,271 млрд долл. США, что на 1,6% меньше показателя на 1 ноября.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные.

Как отмечается в сообщении, снижение резервов в ноябре обусловлено усилением политического напряжения, необходимостью осуществления платежей по государственному долгу и переоценкой резервных активов.

В то же время, как отметил НБУ, за последние 12 месяцев международные резервы выросли на 16%.

Согласно приведенным данным, в ноябре в международные резервы поступило 80 млн долл. США в результате превышения покупки регулятором валюты над ее продажей в ходе интервенций на межбанковском валютном рынке.

Кроме того, в ноябре поступило 59,6 млн долл. США в пользу правительства от ЕС.

В то же время, как отметил НБУ, рост резервов был нивелирован переоценкой резервных активов в результате укрепления доллара США к другим валютам и падения цен на золото.

Кроме того, из резервов проведены платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в размере 147,2 млн долл. США.

Также сообщается, что по результатам месяца объем резервов покрывает 3,6 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по итогам октября практически не изменились и на 1 ноября составили 15,514 млрд долл.

В конце октября Национальный банк Украины улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец года, повысив показатель их ожидаемого уровня до 17,5 млрд долл. с 17,2 млрд долл., прогнозируемых ранее.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл. на 1 января 2016 года.