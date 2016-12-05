Нацбанк резко опустил официальный курс гривни - ниже 26 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ поддержку гривни: НБУ продал банкам более 3 миллионов долларов

100 USD США – 2612.7478 (5 декабря – 2589.8742)

100 EUR – 2796.1627 (5 декабря – 2756.1441)

10 RUR – 4.0873 (5 декабря – 4.0370)

В понедельник, 5 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,08/26,13 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9812/28,0322 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4105/0,4113 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1286 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 428 сделок на сумму 214,47 млн долл.