Евро перевалило далеко за 9 грн.

Сегодня на межбанке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 6,9500/7,2000 грн., к 12:00 цены выросли до 7,1000/7,2500 грн. К закрытию ценовые уровни достигли максимума - 7,2500/7,4000 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2425/0,2550 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2500/0,2585 грн. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился и составил 27,4051 (+0,0548) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2870/1,2965 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 8,9645/9,2975 грн., к 12:00 цены ушли вверх - 9,1840/9,3880 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,3440/9,5475 грн.

В четверг, 27 ноября, в США празднуют День Благодарения, в связи с этим торги по американской валюте проходили со сниженной активностью, а сделки были возможны только на ТОМ’е. Нацбанк, традиционно в такой день, на рынок не выходил.