Украинские власти должны активнее продвигать Евро-2012 - Инэко-Инвест

Если Украина не хочет потерять свое право провести Евро-2012, тогда уже в 2009 году украинские власти должны более активно продвигать данный проект, а приток иностранных инвестиций в него должен составить не менее 2 млрд. долларов.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН генеральный директор КУА «Инэко-Инвест» Олег МОРКВА.

Более того, считает он, чтобы повысить интерес иностранцев инвестировать в наши объекты под Евро-2012 либо привлечь заграничные отечественные капиталы под реализацию данной программы, Украина сама должна в значительной мере активизироваться с государственными инвестициями.

По мнению О.МОРКВЫ, украинское правительство, чтобы подтвердить свою безусловную заинтересованность и способность организовать проведение Евро-2012 на высшем уровне, должно в ближайшие месяцы найти ресурсы и самостоятельно начать финансировать строительство наиболее масштабных проектов. За оставшиеся 3,5 года до начала чемпионата Европы по футболу Украина обязана построить современные стадионы, гостиницы, аэропорты, существенно повысить качество автомобильных и железнодорожных дорог, в том числе провести обновление изношенного железнодорожного полотна.

Как отметил О.МОРКВА, под государственное финансирование, связанное с проведением Евро-2012, можно обеспечить заказами отечественные предприятия, в том числе те же строительные компании и металлургические заводы, что поможет им справиться с производственным кризисом. В свою очередь, видя активное участие государства в реализации инфраструктурных проектов такого масштаба, со своими инвестициями подключатся и частные инвесторы, которые, по предварительным оценкам, до 2012 года должны инвестировать в «украинское Евро-2012» порядка 20-25 млрд. долларов.

По словам гендиректора «Инэко-Инвест», если украинское руководство в следующем году сможет провести успешную приватизацию и будет более динамично реализовывать инвестиционную программу, связанную с проведением Евро-2012, тогда по итогам 2009 года приток иностранных инвестиций в нашу страну может составить 6-8 млрд. долларов. Однако если политико-экономический кризис не позволит удачно осуществить данные задачи, чистый приток иностранного капитала в Украину скорей всего составит не более 4-5 млрд. долларов.

О.МОРКВА напомнил, что в 2008 году в рамках данного направления ожидалось привлечение иностранных ресурсов на уровне 2-3 млрд. долларов. Эта задача не была на должном уровне реализована, а объем иностранных инвестиций непосредственно под «Евро-2012» вряд ли по текущему году превысит 0,5 млрд. долларов.