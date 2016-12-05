Кабмин установил надбавку военнослужащим Сил спецопераций ВСУ

Кабинет министров Украины установил надбавку военнослужащим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

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Это предусмотрено постановлением правительства от 30 ноября 2016 года № 883.

Согласно информации на сайте Кабмина, правительство внесло изменение в пункт 5 постановления от 7 ноября 2007 г. № 1294 “Об упорядочении структуры и условий денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц”.

В частности, данным изменением Кабмин установил специальную надбавку к денежному довольствию военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Указанная надбавка в размере до 100 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законодательством, будет входить в ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения военнослужащих.

Также сказано, что принятие решения обусловлено повышенным риском для жизни и особенностями при выполнении боевых (специальных) задач, которые не свойственны другим подразделениям, входящим в структуру ВСУ. Кроме того, это должно повысить социальную защиту и мотивацию к прохождению военной службы.