Поступления в местные бюджеты за 11 месяцев составили 132 миллиарда

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-ноябрь текущего года, без учета трансфертов, составили 131,9 млрд грн, что на 49,6%, или на 43,7 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, поступления за 11 месяцев составили 104,6% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

Также сообщается, что по состоянию на 1 декабря местные бюджеты получили 169,9 млрд грн межбюджетных трансфертов, что составляет 97,9% от запланированных на этот период объемов.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 99,8 млрд грн.