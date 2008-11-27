Закрытое акционерное общество КБ «ПриватБанк» реорганизуется в ОАО. Об этом сообщается в официальном бюллетене «Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№230).

Соответствующий вопрос акционеры банка рассмотрят на собрании 12 января 2009 г.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году.

Активы банка на 1 октября составили 73 млрд. 412 млн. 392 тыс. грн., обязательства - 65 млрд. 716 млн. 995 тыс. грн., собственный капитал - 7 млрд. 695 млн. 397 тыс. грн.

Уставный капитал банка за 9 месяцев т.г. увеличился более чем вдвое и на 1 октября составил 5 млрд. 684 млн. 882 тыс. грн.

Чистая прибыль ЗАО КБ «ПриватБанк» в январе-сентябре 2008 года составила 791,489 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября т.г. основными акционерами банка являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (владеет 45,95% акций), Геннадий БОГОЛЮБОВ (45,79%). Кроме того, каждый из указанных акционеров опосредованно владел 6,14% капитала банка.