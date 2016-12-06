В ЕС согласовали меры по облегчению долговой задолженности Греции

Об этом говорится в заявлении Еврогруппы, передает Русская служба Би-Би-Си.

Одобренные меры позволят сократить общую задолженность Греции на 20% ВВП к 2060 году.

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Как пояснил глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг, реализация соглашения должна начаться в течение ближайших недель.

Как ожидается, переход от плавающих процентов по кредитам к фиксированным ставкам приведет к повышению цен в стране в ближайшей перспективе, но в дальнейшем должен привести к их снижению.

В начале ноября премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что вторая оценка хода экономических реформ в Греции со стороны Еврогруппы должна завершиться как можно скорее.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский механизм стабильности (ESM) одобрил выделение Греции 2,8 миллиарда евро оставшейся части транша кредита в рамках программы финансовой поддержки.

Выделение средств Греции означает, что финансовая помощь стране со стороны ESM достигнет 31,7 миллиарда евро от общего объема программы в 86 миллиардов евро.