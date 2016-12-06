Кабмин ввел возможность компенсации ЕСВ для работодателей при трудоустройстве участников АТО

«Такую компенсацию работодатель сможет получить в течение года при условии трудоустройства участника АТО на новое рабочее место на срок не менее, чем на два года», - говорится в пояснительной записке к правительственному постановлению.

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Этим же постановлением Кабмин урегулировал вопрос предоставления участнику АТО статуса безработного.

«В частности, определен перечень документов, которые необходимо подать участнику АТО в центр занятости для получения статуса безработного», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, вопрос социальной защиты участников АТО является одним из приоритетных направлений работы правительства и, в частности, Министерства социальной политики, курирующего вопросы трудоустройства граждан.