Кабмин ввел возможность компенсации ЕСВ для работодателей при трудоустройстве участников АТО
Кабинет министров Украины расширил перечень категорий граждан, трудоустройство которых предоставляет работодателю право на компенсацию единого социального взноса. Как отмечается в постановлении №879, опубликованном на веб-портале Кабмина, в перечень вошли участники АТО.
«Такую компенсацию работодатель сможет получить в течение года при условии трудоустройства участника АТО на новое рабочее место на срок не менее, чем на два года», - говорится в пояснительной записке к правительственному постановлению.
Читайте такжеУкраинцы с начала года заплатили более 73 миллиардов единого социального взноса
Этим же постановлением Кабмин урегулировал вопрос предоставления участнику АТО статуса безработного.
«В частности, определен перечень документов, которые необходимо подать участнику АТО в центр занятости для получения статуса безработного», - говорится в пояснительной записке.
Как сообщал УНИАН, вопрос социальной защиты участников АТО является одним из приоритетных направлений работы правительства и, в частности, Министерства социальной политики, курирующего вопросы трудоустройства граждан.