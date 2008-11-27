Fitch понизило рейтинги лидеров металлургии

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Raitings понизило рейтинги лидеров производителей металлургической продукции в Украине – группы «Метинвест», «Индустриального Союза Донбасса» (ИСД) и «Интерпайпа», сообщили УНИАН в пресс-службе рейтингового агентства.

Так, Fitch понизило долгосрочный рейтинг Группы «Метинвест» в местной валюте до с ВВ- до В+, национальный долгосрочный рейтинг с АА+(ukr) до A+(ukr), а национальный краткосрочный рейтинг до `F1+(ukr)` до to `F1(ukr)`.

В то же время, агенство подтвердило долгосрочный рейтинг Метинвеста в иностранной валюте на уровне `B+`, и краткосрочный рейтинг компании в иностранной валюте на уровне В.

Прогноз долгосрочного рейтинга компании является негативным, а прогнозы краткосрочного рейтинга в местной валюте и национального долгосрочного рейтинга сейчас являются стабильными.

По мнению Fitch, сегодняшние рейтинги отражают глобальный экономический спад и международное падение цен на сталь. Поскольку пропорция Метинвеста в экспортных продажах является довольно большой (около 70% продукции Метинвеста идет на экспорт), Fitch ожидает, что его финансовые и производственные показатели пострадают сильнее, чем у других производителей стали, которые работают в основном на национальном рынке.

Агенство Fitch также понизило долгосрочный рейтинг Индустриального Союза Донбасса (ИСД) с В+ до В с негативным прогнозом. В то же время, Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг компании на уровне В.

Понижение рейтинга отражает прогноз Fitch, что доход и EBITDAR компании снизится на 50% из-за падения объемов производства и цен, до 910-950 миллионов долларов в 2009 году, принимая во внимание глобальный экономический кризис и потенциальную неустойчивость спроса на металлопродукцию.

Кроме того, Fitch считает, что на ИСД существенно повлияет глобальный экономический кризис, потому что компания является экспортно-ориентированной (более 70% продаж в 2007 году).

Помимо этого, Fitch понизило рейтинги украинского производителя труб и железнодорожных колес Interpipe Limited: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») и приоритетный необеспеченный рейтинг с уровня «B+» до «B» и сохранило «Негативный» прогноз по долгосрочному РДЭ.

Рейтинг возвратности активов по приоритетным необеспеченным обязательствам сохранен на уровне «RR4». Одновременно Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ Interpipe Limited на уровне «B».

Понижение рейтингов отражает ориентированность компании на экспорт (около 75% реализации за первое полугодие 2008 г.) и относительно высокую долю производства товарной стали (32% от общего объема производства), что означает, что операционные результаты и финансовые показатели компании, как ожидается, будут пропорционально более затронуты, чем у большинства других сталелитейных компаний на фоне глобальной экономической рецессии и связанного с этим резкого снижения цен на сталь.

«Негативный» прогноз отражает мнение Fitch о том, что украинский металлургический и горнодобывающий сектор будет восстанавливаться более медленно, чем глобальная металлургическая и горнодобывающая отрасль, а также что компания может столкнуться со сложностями с рефинансированием долговых обязательств, по которым наступают сроки погашения.

Кроме того, Fitch Ratings поместило в список Rating Watch «Негативный» следующие рейтинги компании ЗАО «Донецксталь-металлургический завод»: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «B-» (B минус) и краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте «B».

Данное рейтинговое действие отражает обеспокоенность Fitch относительно того, что "Донецксталь" может оказаться не в состоянии соблюдать ковенанты (ковенант (Covenant) - это договорное обязательство совершить определенные действия или воздержаться от определенных действий) по существующим кредитным соглашениям в течение следующих 12 месяцев. Одновременно Fitch понизило национальный долгосрочный рейтинг и национальный приоритетный необеспеченный рейтинг компании с уровня «BBB+(ukr)» до «BBB-(BBB минус)(ukr)», а также национальный краткосрочный рейтинг с уровня «F2(ukr)» до «F3(ukr)» и поместило их в список Rating Watch «Негативный».

В сообщении указывается, что помещение рейтингов в список Rating Watch «Негативный» и понижение соответствующих рейтингов компании обусловлено недавним и возможным будущим ухудшением конъюнктуры на угольном и металлургическом рынках и ожиданиями вероятного существенного снижения показателя EBITDA компании в течение 2009 г.