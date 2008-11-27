Решение НБУ отменить ограничения на продажу валюты позитивно - Foyil

Решение Национального банка Украины отменить ограничения по продаже иностранной валюты позитивно для рынка, считает директор аналитического департамента инвестиционной компании Foyil Securities Агшин МИРЗАЗАДЕ.

По его словам, в результате введения такого ограничения валютные операции перестали приносить прибыль коммерческим банкам, что привело к появлению «черного рынка». «Вследствие этого банки начали вводить комиссионные на продажу иностранной валюты, что создало нездоровую среду в банковской системе», - отметил А.МИРЗАЗАДЕ.

Также, по мнению аналитиков Foyil Securities, отмена этого ограничения свидетельствует о готовности НБУ позволить свободное курсообразование. В то же время Нацбанк будет более активно проводить интервенции на рынке, прогнозируют они.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в среду, 26 ноября, принял решение об отмене ограничений на наличном валютном рынке.

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя НБУ Александр САВЧЕНКО.

«Решение принято, оно должно быть сейчас оформлено, сегодня, надеюсь, доведено до банков», - сказал он.

А.САВЧЕНКО уточнил, что отменяется верхняя граница продажи наличной валюты от официального курса на уровне 1,5%, а также максимальная маржа на уровне 3%.

По его словам, в НБУ надеются, что такие действия регулятора вынудят коммерческие банки отменить комиссионные при продаже валют.