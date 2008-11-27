Количество страховщиков снизится на 30% в 2009 году

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг прогнозирует сокращение на 30% количества страховых компаний в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госфинуслуг Валерий АЛЕШИН сегодня на пресс-конференции.

«Об этом можно будет говорить после анализа IV квартала отдельно, но я думаю, что это до четверти возможно, до трети рынка», - сказал В.АЛЕШИН, отвечая на вопрос о том, сколько страховщиков могут уйти с рынка в связи с кризисом.

При этом АЛЕШИН отметил, что фактически 150 страховых компаний обеспечивают основной сбор страховых платежей по рынку, и нет ничего страшного «если исчезнет 30% или 50% тех, кто к ним не относится».

«Мы наблюдаем замедление динамики, и в этих условиях нам нужно быть готовыми к сокращению количества участников финансового рынка», - сказал В.АЛЕШИН.

Он сообщил, что в ближайшие несколько месяцев работа Госфинулуг будет, в частности, направлена на определение процедур «ни столько вхождения на рынок, сколько выхода из него».

В.АЛЕШИН считает, что кризис для одних компаний является возможностью улучшить свои позиции на рынке, для других - станет причиной закрытия бизнеса.

«Одни выйдут (из кризиса) оздоровленными, другие, которые не имеют достаточного жизненного ресурса, выйдут из рынка, и, возможно, не будут мешать развиваться другим», - сказал АЛЕШИН.

В то же время, от подчеркнул, что вряд ли среди страховщиков уменьшится количество оптимизаторов.

«Я не думаю, что они так быстро исчезнут», - подытожил председатель Госфинуслуг.

Справка УНИАН. По данным Госфинуслуг, на 30 сентября в Украине работало 475 страховых компаний.