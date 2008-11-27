Госфинуслуг намерена изменить использование валюты в страховании
19:11, 27 ноября 2008Финансы
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Так как возникли проблемы
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена инициировать изменение законодательства, регулирующего порядок использования валюты в страховой деятельности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госфинуслуг Валерий АЛЕШИН на пресс-конференции сегодня.
Он отметил, что в связи с курсовыми колебаниями у некоторых компаний по страхованию жизни возникли проблемы с выполнением своих обязательств перед клиентами, так как резервы и обязательства были сформированы в разных валютах.
«Мы видим необходимость коррекции нормативных документов, которыми регулируется порядок использования валюты в страховой деятельности», - сказал В.АЛЕШИН.
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