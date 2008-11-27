Госфинуслуг намерена изменить использование валюты в страховании

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена инициировать изменение законодательства, регулирующего порядок использования валюты в страховой деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госфинуслуг Валерий АЛЕШИН на пресс-конференции сегодня.

Он отметил, что в связи с курсовыми колебаниями у некоторых компаний по страхованию жизни возникли проблемы с выполнением своих обязательств перед клиентами, так как резервы и обязательства были сформированы в разных валютах.

«Мы видим необходимость коррекции нормативных документов, которыми регулируется порядок использования валюты в страховой деятельности», - сказал В.АЛЕШИН.