Испания начинает программу стимулирования экономики

Испанское правительство начинает программу стимулирования экономики стоимостью 11 млрд. евро.

Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Хосе Луи Родригес САПАТЕРО, сообщает агентство AFP.

В выступлении в парламенте испанский премьер заявил, что большинство этих средств будет направляться на реализацию инфраструктурных проектов. Стоимость программы составляет 1,1% годового ВВП Испании и позволит создать 300 тыс. новых рабочих мест.

Планируется, что план стимулирования экономики будет утвержден на заседании правительства в пятницу, 28 ноября.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Еврокомиссия выступила с предложением создать план стимулирования развития экономики в условиях кризиса общей стоимостью 200 млрд. евро, или 1,5% годового ВВП стран-членов ЕС. 170 млрд. евро из этих средств предусматривалось потратить за счет бюджетов стран-членов на развитие экологических и инфраструктурных проектов, а также путем уменьшения налогов.