Спрос на кредитование есть - КредитМаркет

На сегодняшний день спрос на услуги по потребительскому кредитованию существует, но предложение сейчас существенно ограничено, считают представители розничной финансовой сети «КредитМаркет» (компания «Центр финансовых решений»).

Как заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор розничной финансовой сети «КредитМаркет» Игорь ДУРИЦКИЙ, около десятка финансовых учреждений продолжают предоставлять услуги по потребкредитованию, и еще около десяти банков готовы выйти на этот рынок. «Прежде всего, это касается тех банков, которые ранее были неконкурентоспособны в этом сегменте по цене и которые имели ограничения по своей сети. На сегодняшний день оба ограничения нивелируются, рыночная ситуация такова, что стоимость ресурса отодвигается на второй план. С другой стороны, появился ряд розничных структур, которые готовы быть посредниками в предоставлении этой услуги по всей территории Украины», - сказал И.ДУРИЦКИЙ.

Оценивая сегодняшнюю ситуацию на рынке, он отметил, что в сегменте автокредитования ставки в гривне составляют 30-35% и до конца года снижения ставок не предвидится.

Что касается ипотеки, то такого предложения, фактически, реального нет. Остается предложение только для самых лояльных клиентов банка для докредитования на небольшие суммы.

И.ДУРИЦКИЙ прогнозирует, что предложение по кредитованию в торговых сетях будет сужаться. Основной вектор будет в направлении кредита наличными и, так называемыми, овердрафтами по кредитным платежным карточкам населения под 40-90% годовых.

Эксперт розничной финансовой сети «КредитМаркет» Владимир СИДОРЕНКО считает, что до конца года существенного изменения в ситуации на рынке потребительского кредитования не произойдет. Ставки не будут снижаться, и, даже, немного могут повыситься. «В этом сегменте будет дальнейшее сокращение предложения. Мы привыкли видеть акционные программы, то такие программы сведутся или полностью к нулю, или предложение будет ограничено. Поэтому мы обращаем внимание, что ситуация не будет улучшаться на этом рынке. Банки будут повышать ставки. Мы прогнозируем рост ставок до конца года по таким кредитам на уровне 5-10%, а по автокредитованию рост ставок может составить около 3%», - сказал В.СИДОРЕНКО.