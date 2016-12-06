Рада отвязала зарплаты срочников от оклада контрактников

Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял правительственное постановление о внесении изменения в пункт 3 постановления Верховной Рады "О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности и безопасности государства" (№5048).

За это решение со второй попытки проголосовали 235 народных депутатов из 349, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующим документом из постановления ВРУ от 6 мая 2014 года №1238-VII “О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности и безопасности государства” исключается положение, которым предусматривалось принять безотлагательные меры по повышению мотивации к прохождению военной службы путем установления на особый период размера денежного обеспечения военнослужащих срочной службы на уровне соответствующей категории военнослужащих контрактной службы.

Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.

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Как отмечается в пояснительной записке, Министерством обороны был обработан и внесен на рассмотрение Кабинета министров проект правительственного постановления “Вопросы денежного обеспечения военнослужащих срочной военной службы с наступлением особого периода” об определении размера денежного обеспечения на уровне военнослужащих контрактной службы только военнослужащим срочной военной службы, которые принимают участие в антитеррористической операции.

Вместе с тем, подпунктом 8 пункта 7 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года, введенного в действие Указом президента от 24 сентября 2014 года № 744, определены задачи по предотвращению привлечения военнослужащих срочной военной службы к выполнению боевых задач в антитеррористической операции.

В связи с этим Министерство финансов по результатам согласования соответствующего проекта постановления правительства отметило его несогласованность с упомянутым решением президента. Кабмин по результатам рассмотрения соответствующего доклада МОУ дал поручение проработать вопрос о внесении изменений в подпункт 6 пункта 3 постановления Верховного Совета от 6 мая 2014 г. № 1238-VII.

Кроме того, отмечается в пояснительной записке, поскольку военнослужащие срочной службы находятся на полном государственном содержании, введение указанных равных условий оплаты повлечет за собой диспропорцию в обеспечении их и контрактников.

По словам секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, завтра на заседании комитета планируется рассмотреть вопрос о повышении дополнительной надбавки за пребывание в зоне АТО на первой и второй линии.

"Можно ожидать, что минимум на 2 тыс. 500 грн будет увеличено дополнительное денежное обеспечение в первой линии в зоне проведения АТО, и я думаю, как минимум на 1 тыс. 500 грн - во второй линии", - сказал он и добавил, что в случае принятия соответствующего решения комитета они будут обращаться с ним к правительству как требованием к бюджету на 2017 год.