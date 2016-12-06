Рада отвязала зарплаты срочников от оклада контрактников
Верховная Рада отменила установление на особый период размера денежного обеспечения срочников Вооруженных Сил Украины на уровне соответствующей категории контрактников.
Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял правительственное постановление о внесении изменения в пункт 3 постановления Верховной Рады "О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности и безопасности государства" (№5048).
За это решение со второй попытки проголосовали 235 народных депутатов из 349, зарегистрированных в сессионном зале.
Соответствующим документом из постановления ВРУ от 6 мая 2014 года №1238-VII “О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности и безопасности государства” исключается положение, которым предусматривалось принять безотлагательные меры по повышению мотивации к прохождению военной службы путем установления на особый период размера денежного обеспечения военнослужащих срочной службы на уровне соответствующей категории военнослужащих контрактной службы.
Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Как отмечается в пояснительной записке, Министерством обороны был обработан и внесен на рассмотрение Кабинета министров проект правительственного постановления “Вопросы денежного обеспечения военнослужащих срочной военной службы с наступлением особого периода” об определении размера денежного обеспечения на уровне военнослужащих контрактной службы только военнослужащим срочной военной службы, которые принимают участие в антитеррористической операции.
Вместе с тем, подпунктом 8 пункта 7 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года, введенного в действие Указом президента от 24 сентября 2014 года № 744, определены задачи по предотвращению привлечения военнослужащих срочной военной службы к выполнению боевых задач в антитеррористической операции.
В связи с этим Министерство финансов по результатам согласования соответствующего проекта постановления правительства отметило его несогласованность с упомянутым решением президента. Кабмин по результатам рассмотрения соответствующего доклада МОУ дал поручение проработать вопрос о внесении изменений в подпункт 6 пункта 3 постановления Верховного Совета от 6 мая 2014 г. № 1238-VII.
Кроме того, отмечается в пояснительной записке, поскольку военнослужащие срочной службы находятся на полном государственном содержании, введение указанных равных условий оплаты повлечет за собой диспропорцию в обеспечении их и контрактников.
По словам секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, завтра на заседании комитета планируется рассмотреть вопрос о повышении дополнительной надбавки за пребывание в зоне АТО на первой и второй линии.
"Можно ожидать, что минимум на 2 тыс. 500 грн будет увеличено дополнительное денежное обеспечение в первой линии в зоне проведения АТО, и я думаю, как минимум на 1 тыс. 500 грн - во второй линии", - сказал он и добавил, что в случае принятия соответствующего решения комитета они будут обращаться с ним к правительству как требованием к бюджету на 2017 год.