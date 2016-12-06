Гривня торгуется на межбанке по 26,12 за доллар

Во вторник, 6 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,09/26,12 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНацбанк резко опустил официальный курс гривни - ниже 26 за доллар

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0963/28,1286 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4083/0,4092 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,0982 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 306 сделок на сумму 147,1 млн долл.