Гривня торгуется на межбанке по 26,12 за доллар
13:37, 06 декабря 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0963/28,1286 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке установился на уровне 26,0982 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 6 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,09/26,12 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0963/28,1286 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4083/0,4092 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,0982 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 306 сделок на сумму 147,1 млн долл.
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