Китай продолжает укреплять юань после рекордных ослаблений

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник заметно укрепил курс юаня к доллару на 0,43% после того, как китайская валюта в середине ноября обновила минимум с 2008 года, сообщает Росбалт.

Сегодня регулятор китайский ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8575, что на 295 пунктов ниже фиксинга понедельника, когда курс составлял 6,8870.

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Со середины ноября курс юаня к доллару несколько раз обновлял исторические минимумы с 2008 года.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

В августе 2015 года НБК резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже регулятор направил усилия на стабилизацию юаня.