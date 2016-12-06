Суд снял арест с имущества экс-владельца "Имэксбанка" нардепа Климова

Приморский районный суд г. Одессы снял арест с имущества экс-владельца неплатежеспособного «Имэксбанка», народного депутата Леонида Климова, наложенный по иску Национального банка Украины о взыскании с депутата как с поручителя задолженности по кредитному договору о предоставлении финучреждению стабилизационного кредита на 310 млн грн.

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Как отмечается в решении суда, принятые меры обеспечения иска НБУ подлежат отмене, поскольку решение Апелляционного суда Одесской области, вступившее в законную силу, отказывает в удовлетворении иска регулятора.

В этой связи суд по обращению Климова снял арест, наложенный 15 марта на его жилой дом в Одессе, паркоместа, четыре автомобиля, акции футбольного клуба «Черноморец», страховой компании «Приморье» и Черноморской транспортной компании.

«Суд считает, что безосновательное обременения имущества истца без соответствующих правовых оснований ограничивает правомочность собственника на владение, пользование и распоряжение своим имущество, что является недопустимым», - говорится в решении.

Также сообщается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Имэксбанк» 27 января 2015 года на основании решения Национального банка о признании банка неплатежеспособным. С 27 мая фонд начал процедуру ликвидации банка.

«Имэксбанк» (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады Леониду Климову (группа «Видродження»), который входит в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

В марте текущего года Нацбанк со ссылкой на решение Приморского районного суда г. Одессы сообщил, что суд взыскал с Климова сумму задолженности по кредитному договору о предоставлении стабкредита принадлежавшему ему «Имэксбанку» на 309,851 млн грн в пользу Национального банка, а также судебный сбор в размере 4,6 млн грн.