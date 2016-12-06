Поступления в сводный бюджет Украины выросли почти на 30%

Поступления в сводный бюджет Украины в январе-ноябре 2016 года составили 676,8 миллиарда гривень, что на 154,7 миллиарда гривень, или на 29,6%, выше показателя за аналогичный период 2015 года.

Согласно сообщению пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, в долларовом эквиваленте в государственный бюджет поступило дополнительно почти 6 миллиардов долларов.

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"Дополнительные поступления в бюджет дали возможность, в первую очередь, профинансировать повышение социальных стандартов и частично профинансировать программу по уменьшению государственного долга перед украинскими предприятиями, который был накоплен в прошлые годы", - говорится в сообщении.

По данным ГФС, таможенные платежи в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 32%, по сравнению с плановыми показателями за этот период сборы таможен перевыполнены на 7,2%.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины в январе-октябре 2016 года составили 596,3 миллиарда гривень, что на 132,9 миллиарда гривень, или на 28,7%, выше показателя за аналогичный период 2015 года.