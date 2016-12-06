Нацбанк выпустит серебряную монету "Год Петуха" (фото)

Национальный банк Украины с 9 декабря вводит в обращение серебряную памятную монету номиналом 5 гривень, посвященную году Петуха.

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Как сообщается на сайте НБУ, тираж выпуска монеты составит 20 тысяч штук.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, на реверсе – петух в окружении стилизованного растительного орнамента.

Над эскизом монеты работали художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харук, и также скульпторы Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины за первое полугодие 2016 года ввел в обращение 23 памятные монеты, из которых 9 серебряных, 14 - из нейзильбера. Общий тираж введенных в оборот монет в первом полугодии достиг более 396 тыс. шт.