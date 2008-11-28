Центробанк Польши понизил учетные ставки

Польский Центробанк удивил аналитиков, понизив учетную ставку по основным фондам на четверть процентного пункта, до 5,75%, на фоне все новых признаков того, что экономике Польши грозит резкое замедление роста, вызванное финансовым кризисом, сообщает k2kapital.

Многие аналитики прогнозировали, что Центробанк начнет снижать ставки только в будущем году. Однако недавние снижения ставок Банком Англии и Европейским Центробанком, а также неожиданные снижения ставок в таких развивающихся экономиках как Чехия, Венгрия и Турция вынудили Польшу последовать их примеру и снизить ставки впервые с 2006 года, пишет Financial Times.

"С их стороны разумно снизить ставки, - заявил главный аналитик Danske Bank Ларс Кристенсен. - Экономический рост начал замедляться, а инфляция достигла пика и пошла вниз".

Прогнозы роста экономики в будущем году были понижены в последние недели, когда стало ясно, что Польша не избежит хотя бы некоторых последствий финансового кризиса. В бюджете на будущий год польское министерство финансов прогнозировало рост на уровне 4,8%, однако, по новой оценке Организации экономического сотрудничества и развития, темпы экономического роста в Польше составят 3%, а по прогнозу аналитиков французского банка BNP Paribas, ВВП Польши в будущем году вырастет лишь на 0,4%.

Последние экономические данные оказались на удивление мрачными. Годовой рост розничных продаж, являющихся основой экономики в последние месяцы, замедлился до 7,9%, причем спад отмечается почти во всех категориях. Экспортеры, зависимые от падающего западноевропейского рынка, начали быстро приспосабливаться к новой ситуации. Например, Opel, подразделение автомобилестроительной компании General Motors, недавно объявило, что с января переводит свой завод на юге Польши с трех рабочих смен на две.